Стало известно, как голосовали эксперты за лучшего игрока РПЛ в октябре
Опубликована информация о том, как распределялись голоса экспертов в выборе лучшего футболиста РПЛ по итогам месяца.
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги обнародовала то, как распределились голоса экспертов за лучшего игрока октября.
По одному голосу досталось вингеру "Оренбурга" Хорди Томпсону и полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, остальные же выбрали лучшим нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
В минувшем месяце Глушенков отметился 4 забитыми голами в 3 матчах чемпионата России.