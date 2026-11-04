Стало известно, как голосовали эксперты за лучшего игрока РПЛ в октябре

Опубликована информация о том, как распределялись голоса экспертов в выборе лучшего футболиста РПЛ по итогам месяца.



Пресс-служба Российской Премьер-Лиги обнародовала то, как распределились голоса экспертов за лучшего игрока октября.



По одному голосу досталось вингеру "Оренбурга" Хорди Томпсону и полузащитнику



В минувшем месяце Глушенков отметился 4 забитыми голами в 3 матчах чемпионата России. Пресс-служба Российской Премьер-Лиги обнародовала то, как распределились голоса экспертов за лучшего игрока октября.По одному голосу досталось вингеру "Оренбурга" Хорди Томпсону и полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, остальные же выбрали лучшим нападающего " Зенита " Максима Глушенкова.В минувшем месяце Глушенков отметился 4 забитыми голами в 3 матчах чемпионата России.