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Стало известно, как голосовали эксперты за лучшего игрока РПЛ в октябре

Опубликована информация о том, как распределялись голоса экспертов в выборе лучшего футболиста РПЛ по итогам месяца.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги обнародовала то, как распределились голоса экспертов за лучшего игрока октября.

По одному голосу досталось вингеру "Оренбурга" Хорди Томпсону и полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, остальные же выбрали лучшим нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.

В минувшем месяце Глушенков отметился 4 забитыми голами в 3 матчах чемпионата России.

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