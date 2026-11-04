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"СКА-Хабаровск" встретится с клубом РПЛ в следующем раунде Кубка России

Стало известно, какие клубы РПЛ могут сыграть весной против "СКА-Хабаровска".
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Завершился матч шестого раунда Пути регионов Кубка России между "Ленинградцем" и "СКА-Хабаровском". Игра проходила на стадионе "Рощино-Арена" в Рощино (Ленинградская область). Основное время встречи завершилось вничью - 1:1, в серии пенальти победу со счетом 4:3 одержали гости.

Таким образом в рамках первого этапа 1/8 финала Пути регионов Кубка России "СКА-Хабаровск" сыграет с клубом, финишировавшим на третьей строчке в группе D Пути РПЛ - московским ЦСКА или тольяттинским "Акроном".

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