Гендир "Факела" прокомментировал назначение Биджиева: он был приоритетным вариантом

- Опытный специалист, который умеет работать с молодыми ребятами и составом, который выходил из Первой лиги.
Поэтому он знает всех футболистов, ему не придется с нуля всех изучать. Для нас это был приоритетный вариант, - цитирует Кондратова "Матч ТВ".
Напомним, что Алексей Ребко был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Василенко. На прошлой неделе воронежский "Факел" объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера, ранее он занимал аналогичную должность в махачкалинском "Динамо". Сообщалось, что воронежцы вели переговоры с Роланом Гусевым, но он возглавил грозненский "Ахмат".
По итогам 13 сыгранных туров "огнеопасные" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги воронежцы сыграют на домашнем стадионе с московским "Динамо".