"Здравствуйте, Черчесов?" Губерниев - о возможной отставке Галактионова

- Прощай, Галактионов в "Локомотиве"!!! Здравствуйте, Черчесов??? - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее в СМИ появилась информация, что на внеплановом совете директоров московского "Локомотива" было принято решение отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера. Отмечается, что специалист выведет команду на матч 14 тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", а затем покинет клуб.
На данный момент "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.