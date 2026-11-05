Генич считает, что Черчесов может найти работу в зарубежном чемпионате

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о будущем Станислава Черчесова.

Фото: ФК "Ахмат"

- Возможно, опять поступит предложение из-за рубежа, где у него хорошая "кредитная история" после работы с "Легией" и "Ференцварошем".