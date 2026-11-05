Генич считает, что Черчесов может найти работу в зарубежном чемпионате

- Возможно, опять поступит предложение из-за рубежа, где у него хорошая "кредитная история" после работы с "Легией" и "Ференцварошем".
Если смотреть на клубную работу Черчесова, этот период в "Ахмате" — первый не самый удачный опыт, - цитирует Генича "Матч ТВ".
Напомним, что ранее грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова - он работал в клубе с августа прошлого года. Ранее российский специалист был главным тренером польской "Легии" и венгерского "Ференцвароша", а также национальной команды России.
Грозненцев возглавил Ролан Гусев, ранее работавший в московском "Динамо". На данный момент команда занимает 15 место в РПЛ с 11 набранными очками в своем активе.