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Генич считает, что Черчесов может найти работу в зарубежном чемпионате

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о будущем Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Генича, Черчесов может поработать в зарубежном клубе.

- Возможно, опять поступит предложение из-за рубежа, где у него хорошая "кредитная история" после работы с "Легией" и "Ференцварошем".

Если смотреть на клубную работу Черчесова, этот период в "Ахмате" — первый не самый удачный опыт, - цитирует Генича "Матч ТВ".

Напомним, что ранее грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова - он работал в клубе с августа прошлого года. Ранее российский специалист был главным тренером польской "Легии" и венгерского "Ференцвароша", а также национальной команды России.

Грозненцев возглавил Ролан Гусев, ранее работавший в московском "Динамо". На данный момент команда занимает 15 место в РПЛ с 11 набранными очками в своем активе.

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