Радченко оценил шансы сборной России на скорое возвращение к международным турнирам

"Не думаю, что сборную России допустят в ближайшее время. Хочется, чтобы это произошло. Но пока серьезных предпосылок я не вижу. Половина Европы будет против такого решения", — заявил Радченко.
Специалист добавил, что аналогичные трудности могут возникнуть и в хоккее. Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
В ноябре команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча: 12 ноября против Узбекистана в Ташкенте и 17 ноября с Венесуэлой в Краснодаре.
Источник: Metaratings.ru