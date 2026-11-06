Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
19:30
РубинНе начат

Радченко оценил шансы сборной России на скорое возвращение к международным турнирам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко выразил сомнения в том, что национальную команду допустят к международным соревнованиям в ближайшее время.
Фото: РФС
По мнению экс-футболиста, главным препятствием для возвращения россиян станет позиция европейских стран. Радченко отметил, что пока не видит серьезных предпосылок для снятия ограничений.

"Не думаю, что сборную России допустят в ближайшее время. Хочется, чтобы это произошло. Но пока серьезных предпосылок я не вижу. Половина Европы будет против такого решения", — заявил Радченко.

Специалист добавил, что аналогичные трудности могут возникнуть и в хоккее. Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В ноябре команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча: 12 ноября против Узбекистана в Ташкенте и 17 ноября с Венесуэлой в Краснодаре.

Источник: Metaratings.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится