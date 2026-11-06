Вратарь "Родины" Волков заявил, что седьмое место в РПЛ станет хорошим результатом

"Рано еще что-то говорить, что мы кому-то что-то доказали. Мы не на том месте, на котором хотим быть. У нас и в начале сезона были хорошие футболисты. Затем в конце трансферного окна подписали несколько хороших иностранцев", — отметил Волков.
Отвечая на вопрос о турнирных амбициях, вратарь сначала в шутку назвал второе место и зону еврокубков, но затем обозначил более реалистичную цель.
"Седьмыми будем — это в моем понимании нормальный результат", — заявил голкипер.
После 13 туров дебютного сезона в РПЛ "Родина" занимает 12-е место в турнирной таблице.
Источник: "Известия"