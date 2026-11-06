"Для "Краснодара" сейчас все матчи будут как последние". Первак оценил положение южан

- Для "Краснодара" сейчас все матчи будут как последние. Встреча с ЦСКА и для Мусаева, и для всей команды будет особенно важна. "Краснодар" соберётся, даст достойный бой.
Тем не менее в данном матче, учитывая, что матч будет в Краснодаре, шансы команд оценил 50 на 50, - цитирует Первака Vprognoze.ru.
Игра состоится в субботу, 8 ноября, на поле "Краснодара". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 13 туров ЦСКА с 26 очками занимает третье место, а южане располагаются на пятой позиции, набрав 23 балла.