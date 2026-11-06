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"Для "Краснодара" сейчас все матчи будут как последние". Первак оценил положение южан

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился ожиданиями от центрального матча 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Первак считает, предстоящая встреча имеет особое значение для южан, которым важно набрать очки в борьбе за высокие места.

- Для "Краснодара" сейчас все матчи будут как последние. Встреча с ЦСКА и для Мусаева, и для всей команды будет особенно важна. "Краснодар" соберётся, даст достойный бой.

Тем не менее в данном матче, учитывая, что матч будет в Краснодаре, шансы команд оценил 50 на 50, - цитирует Первака Vprognoze.ru.

Игра состоится в субботу, 8 ноября, на поле "Краснодара". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 13 туров ЦСКА с 26 очками занимает третье место, а южане располагаются на пятой позиции, набрав 23 балла.

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