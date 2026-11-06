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Роналду отказался от прощального матча за сборную Португалии - источник

Криштиану Роналду не планирует проводить прощальный матч за сборную Португалии после завершения международной карьеры.
Фото: Getty Images
Как пишет Observador, футболист также не хочет участвовать в специальном мероприятии, которое намерена организовать национальная федерация. 41-летний нападающий отказывается от телефонного разговора с главным тренером португальцев Жорже Жезушем. Беседа при посредничестве главы федерации Педру Проэнсы была запланирована на четверг.

За сборную Португалии Роналду провёл 234 матча и забил 146 голов - это национальный рекорд. Вместе с командой он выиграл чемпионат Европы и дважды становился победителем Лиги наций.

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