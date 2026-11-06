Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
19:30
РубинНе начат

Селюк назвал тренера, который идеально подойдёт "Краснодару"

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info назвал Франка Артигу подходящим кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Я не знаю, правда ли хотят убрать Мусаева, так как "Краснодар" очень специфичный клуб. И решение там принимает один человек и только. Но если они вдруг решат убрать Мурада, то я бы посоветовал им присмотреться к Артиге. Он сильно подходит им по философии, видению футбола. Но, наверное, после неудачного периода в "Рубине" они не захотят смотреть в его сторону. Хотя в таком клубе и с такими ресурсами он бы здорово себя проявил", — сказал Селюк.

Последнюю встречу краснодарцы провели на выезде против московской "Родины" и потерпели поражение со счётом 1:2.

После 13 туров "Краснодар" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Мусаева 23 очка.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится