Селюк назвал тренера, который идеально подойдёт "Краснодару"

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info назвал Франка Артигу подходящим кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Я не знаю, правда ли хотят убрать Мусаева, так как " Краснодар " очень специфичный клуб. И решение там принимает один человек и только. Но если они вдруг решат убрать Мурада, то я бы посоветовал им присмотреться к Артиге. Он сильно подходит им по философии, видению футбола. Но, наверное, после неудачного периода в "Рубине" они не захотят смотреть в его сторону. Хотя в таком клубе и с такими ресурсами он бы здорово себя проявил", — сказал Селюк.

Последнюю встречу краснодарцы провели на выезде против московской "Родины" и потерпели поражение со счётом 1:2.



После 13 туров "Краснодар" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Мусаева 23 очка.



Rusfootball.info Последнюю встречу краснодарцы провели на выезде против московской "Родины" и потерпели поражение со счётом 1:2.После 13 туров "Краснодар" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Мусаева 23 очка.