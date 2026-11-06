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Григорян назвал фаворита матча "Краснодар" - ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян считает "Краснодар" фаворитом предстоящего матча с ЦСКА в 14-м туре РПЛ, несмотря на затянувшуюся безвыигрышную серию команды.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
По мнению специалиста, краснодарцы сейчас далеки от своей лучшей формы, однако домашние трибуны и характер футболистов помогут им настроиться на принципиальную встречу.

"Краснодар" — фаворит, несмотря на длительную безвыигрышную серию и некий кризис. Нужно признать, что команда не выглядит так, как в прошлом сезоне, и даже не так, как на старте этого. Но, во-первых, матч в Краснодаре. Во-вторых, команда с характером в такой тяжелый момент имеет привычку собираться", — заявил Григорян.

Тренер выразил уверенность, что подопечные Мурада Мусаева покажут максимальную самоотдачу. Матч состоится 7 ноября в 19:30 мск. После 13 туров ЦСКА занимает третье место с 26 очками, а "Краснодар" идет пятым с 23 баллами.

Источник: "Матч ТВ"

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