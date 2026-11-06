Батраков обошел Дзюбу и стал самым популярным футболистом России в соцсетях

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков вышел на первое место среди российских футболистов по количеству подписчиков в одной из крупнейших социальных сетей.

Фото: Yagiz Gurtug/Getty Images





После перехода из "



Накануне россиянин вошел в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов по версии УЕФА благодаря дублю в ворота "Штутгарта" (2:0). Всего в нынешнем сезоне Батраков провел 12 матчей за турецкий клуб, забил пять голов и отдал три результативные передачи.



Источник: Аудитория 21-летнего хавбека достигла 1,1 млн человек. Батраков опередил Артема Дзюбу и Дмитрия Тарасова, у которых по 1 млн подписчиков. Следом располагаются Матвей Сафонов (972 тысячи) и Денис Черышев (914 тысяч).После перехода из " Локомотива " в "Галатасарай" в августе популярность Батракова резко выросла. Если раньше за его страницей следили 22 тысячи пользователей, то теперь аудитория увеличилась в 50 раз.Накануне россиянин вошел в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов по версии УЕФА благодаря дублю в ворота "Штутгарта" (2:0). Всего в нынешнем сезоне Батраков провел 12 матчей за турецкий клуб, забил пять голов и отдал три результативные передачи.Источник: "Матч ТВ"