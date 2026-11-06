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Талалаев раскрыл, чего не хватает футбольным тренерам на телевидении

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, почему решил запустить собственную программу "Есть вопрос" на ютубе, посвященную общению с футбольными специалистами.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, идея проекта появилась после обсуждений с журналистом Нобелем Арустамяном. Тренер отметил, что в обычных спортивных передачах специалистам зачастую не хватает времени, чтобы подробно объяснить свою позицию и показать себя за пределами футбольного поля.

"На ТВ ты постоянно находишься в цейтноте времени. Тебя поторапливают, перебивают, меняют тему. Мы захотели заполнить этот пробел и сделать особенный контент. У нас тренер может не только начать, но и спокойно закончить глубокую мысль, которую не успел раскрыть в других местах", — заявил Талалаев.

Наставник "Балтики" подчеркнул, что новая программа рассчитана как на обычных болельщиков, так и на людей, которые профессионально занимаются футболом или хотят развиваться в этой сфере.

Источник: "Чемпионат"

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