Талалаев раскрыл, чего не хватает футбольным тренерам на телевидении

"На ТВ ты постоянно находишься в цейтноте времени. Тебя поторапливают, перебивают, меняют тему. Мы захотели заполнить этот пробел и сделать особенный контент. У нас тренер может не только начать, но и спокойно закончить глубокую мысль, которую не успел раскрыть в других местах", — заявил Талалаев.
Наставник "Балтики" подчеркнул, что новая программа рассчитана как на обычных болельщиков, так и на людей, которые профессионально занимаются футболом или хотят развиваться в этой сфере.
Источник: "Чемпионат"