Талалаев раскрыл, чего не хватает футбольным тренерам на телевидении

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, почему решил запустить собственную программу "Есть вопрос" на ютубе, посвященную общению с футбольными специалистами.

Фото: ФК "Балтика"

"На ТВ ты постоянно находишься в цейтноте времени. Тебя поторапливают, перебивают, меняют тему. Мы захотели заполнить этот пробел и сделать особенный контент. У нас тренер может не только начать, но и спокойно закончить глубокую мысль, которую не успел раскрыть в других местах", — заявил Талалаев.