"Локомотив" сыграет с "Рубином" в стартовом матче 14-го тура РПЛ

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Для железнодорожников предстоящий матч станет возможностью улучшить положение в турнирной таблице.
После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место, набрав 11 очков. "Рубин" располагается на 10-й строчке с 15 баллами. Победа позволит москвичам сократить отставание от казанцев до одного очка. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Матч!Премьер"
Лидером чемпионата остается "Зенит" (30 очков). Следом идут московское "Динамо" (28) и ЦСКА (26).