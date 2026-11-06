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19:30
РубинНе начат

"Локомотив" сыграет с "Рубином" в стартовом матче 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, московский "Локомотив" примет казанский "Рубин" в первом матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Для железнодорожников предстоящий матч станет возможностью улучшить положение в турнирной таблице.

После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место, набрав 11 очков. "Рубин" располагается на 10-й строчке с 15 баллами. Победа позволит москвичам сократить отставание от казанцев до одного очка. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Матч!Премьер"

Лидером чемпионата остается "Зенит" (30 очков). Следом идут московское "Динамо" (28) и ЦСКА (26).

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