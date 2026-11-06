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Локомотив
19:30
РубинНе начат

Мор: игрокам "Локомотива" нужно успокоиться и поверить друг в друга

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор рассказал, как "Локомотиву" избежать психологического кризиса после крупного поражения в московском дерби.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению эксперта, железнодорожникам необходимо сплотиться и перестать искать виновных в неудаче. Мор считает, что постоянное обсуждение разгрома от "Спартака" (0:4) может лишь усугубить ситуацию внутри команды.

"Сейчас самое главное успокоиться и поверить друг в друга. Претензии друг другу не предъявлять. "Локомотиву" лучше забыть крупное поражение от "Спартака": не пересматривать, не тыкать никого носом. Это будет только хуже, можно попасть в психологическую яму, из которой не выбраться", — заявил Мор.

После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков. В нынешнем чемпионате команда Михаила Галактионова одержала лишь две победы. Следующий матч москвичи проведут 6 ноября дома против "Рубина".

Источник: "Матч ТВ"

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