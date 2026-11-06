Мор: игрокам "Локомотива" нужно успокоиться и поверить друг в друга

"Сейчас самое главное успокоиться и поверить друг в друга. Претензии друг другу не предъявлять. "Локомотиву" лучше забыть крупное поражение от "Спартака": не пересматривать, не тыкать никого носом. Это будет только хуже, можно попасть в психологическую яму, из которой не выбраться", — заявил Мор.
После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков. В нынешнем чемпионате команда Михаила Галактионова одержала лишь две победы. Следующий матч москвичи проведут 6 ноября дома против "Рубина".
Источник: "Матч ТВ"