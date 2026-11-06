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Уволенный главный тренер "Торпедо" признан лучшим в октябре

Объявлен лучший тренер Первой лиги по итогам месяца.
Фото: телеграм-канал Первой лиги
Александр Сторожук и его тренерский штаб признаны лучшими в октябре, сообщает пресс-служба Первой лиги. С небольшим перевесом он обошел Вадима Гаранина из "Нижнего Новгорода" в голосовании болельщиков.

Напомним, 2 ноября московское "Торпедо" объявило о расторжении контракта с Сторожуком и его помощниками по соглашению сторон. 45-летний специалист возглавлял черно-белых с мая этого года.

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