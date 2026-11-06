Бубнов назвал условие, при котором "Динамо" будет бороться за чемпионство

Если они до зимы дотянут с разрывом в два очка [от 1-го места], то они тогда могу и реально за чемпионство бороться", - сказал Бубнов.
В 13 стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 московское "Динамо" одержало 9 побед, один раз сыграло вничью и потерпело 3 поражения. Бело-голубые набрали 28 очков и занимают второе место в турнирной таблице. От первой строчки команду Сандро Шварца отделяют на сегодняшний день два балла.
Завтра, 7 ноября, динамовцы сыграют с воронежским "Факелом" в рамках 14-го тура чемпионата.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"