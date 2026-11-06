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19:30
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Бубнов назвал условие, при котором "Динамо" будет бороться за чемпионство

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, "Динамо" сможет претендовать на золотые медали РПЛ при определенном условии.
Фото: ФК "Динамо"
"Чтобы "Динамо" успешно выступило в этом чемпионате, им нужно всех, кто внизу, во второй восьмерке, прибивать и подбирать. Для этого у них ресурс есть и они будут это делать. А с другой восьмеркой, с фаворитами, они будут биться. И если успешно будут набирать очки, тогда…

Если они до зимы дотянут с разрывом в два очка [от 1-го места], то они тогда могу и реально за чемпионство бороться", - сказал Бубнов.


В 13 стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 московское "Динамо" одержало 9 побед, один раз сыграло вничью и потерпело 3 поражения. Бело-голубые набрали 28 очков и занимают второе место в турнирной таблице. От первой строчки команду Сандро Шварца отделяют на сегодняшний день два балла.

Завтра, 7 ноября, динамовцы сыграют с воронежским "Факелом" в рамках 14-го тура чемпионата.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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