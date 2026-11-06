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19:30
РубинНе начат

Стало известно, сколько "Локомотив" выплатит Галактионову за расторжение контракта - источник

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов получит полную неустойку.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, совет директоров "Локомотива" согласовал выплату полной неустойки главному тренеру Михаилу Галактионову за расторжение контракта - 60 млн рублей.

Отмечается, что генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг был против данного решения.

Галактионов покинет "Локомотив" после матча 14-го тура чемпионата России против "Рубина". Сообщается, что его помощники, пока что, останутся в команде.

Игрой "Локомотив" - "Рубин" сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

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