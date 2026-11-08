"Вся страна знает, кто такой Рахманович". В "Оренбурге" раскритиковали арбитров матча с "Крыльями"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался о работе арбитров в матче 14-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2).

Фото: ФК "Крылья Советов"

Но в моем понимании судья ошибся. Да, линейный. Ну и как быть теперь? Вот он ошибся. Он неправильно трактовал момент. Что дальше? Он выйдет, извинится, а смысл от этого?

"Мы все знаем, кто такой Рахманович. Вся страна знает, кто такой Рахманович. Он провоцирует, выуживает моменты. Поэтому когда он упал на ногу, Алексей Татаев начал убирать ногу. Если это вторая желтая карточка, ну хорошо.Вторая желтая Джона Паласиоса тоже вызывает вопросы", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".Сегодня, 8 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением команды Ильдара Ахметзянова со счетом 0:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.Напомним, на 51-й минуте защитник оренбуржцев Алексей Татаев получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Спустя еще одиннадцать минут второе предупреждение было показано защитнику Джону Паласиосу.