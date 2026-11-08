"Вся страна знает, кто такой Рахманович". В "Оренбурге" раскритиковали арбитров матча с "Крыльями"

Но в моем понимании судья ошибся. Да, линейный. Ну и как быть теперь? Вот он ошибся. Он неправильно трактовал момент. Что дальше? Он выйдет, извинится, а смысл от этого?
Вторая желтая Джона Паласиоса тоже вызывает вопросы", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 8 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением команды Ильдара Ахметзянова со счетом 0:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.
Напомним, на 51-й минуте защитник оренбуржцев Алексей Татаев получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Спустя еще одиннадцать минут второе предупреждение было показано защитнику Джону Паласиосу.