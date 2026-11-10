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Бубнов: "Зениту" скучно отрываться - им нужны интрига и адреналин

Футбольный эксперт Александр Бубнов саркастически оценил результат матча 14 тура РПЛ "Зенит" - "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бубнова, "Зениту" нужны интрига и адреналин, им скучно отрываться от конкурентов в таблице.

- Молодцы, "Зенит", постарались. "Зениту", видно, скучно играть, отрываться.

Им нужны интрига и адреналин, блин. Чтоб Соболева крестили. Бедный, он пять килограмм за болезнь потерял. Поэтому он никакой был вообще, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Петербургский "Зенит" в 14 туре Российской Премьер-Лиги принимал на домашнем стадионе "Ростов", встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дуглас Сантос и Луис Энрике, в составе гостей - Кевин Андраде (автогол) и Иван Комаров.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом, московское "Динамо", занимающее второе место, имеет в своем активе столько же очков.

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