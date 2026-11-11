Радимов оценил работу Кузьмина в "Рубине"

- И за этот, и за прошлый матч можно смело отвешивать им комплименты.
Кузьмин сделал то, что должен делать человек, который приходит: надёжно в обороне, стандарты, мотивацию поднял, шесть очков набрал, а дальше уже будет потихоньку менять что-то, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что в октябре казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера, работавшего в клубе с января текущего года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин - под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге. На данный момент казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 набранными очками в своем активе.