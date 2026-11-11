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Радимов оценил работу Кузьмина в "Рубине"

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов оценил работу Олега Кузьмина в "Рубине".
Фото: ФК "Рубин"
По словам Радимова, Кузьмин наладил оборону, стандарты и поднял мотивацию в "Рубине".

- И за этот, и за прошлый матч можно смело отвешивать им комплименты.

Кузьмин сделал то, что должен делать человек, который приходит: надёжно в обороне, стандарты, мотивацию поднял, шесть очков набрал, а дальше уже будет потихоньку менять что-то, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Напомним, что в октябре казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера, работавшего в клубе с января текущего года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин - под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге. На данный момент казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 набранными очками в своем активе.

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