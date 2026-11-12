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Талалаев назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев назвал явного претендента на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Талалаева, "Зенит" - претендент на чемпионство номер один.

- Сегодняшний "Зенит" — претендент на чемпионство номер один.

"Динамо" и ЦСКА в поисках своей игры, "Краснодар" растерял, но стабилизируется и будет конкурентом. Им тяжело с "Зенитом" по позициям конкурировать, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

По итогам 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом, московское "Динамо", располагающееся на второй строчке, имеет в своем активе столько же очков. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак" с 29 очками.

Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России - они становились чемпионами страны семь раз за последние восемь лет.

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