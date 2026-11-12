Талалаев назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

- Сегодняшний "Зенит" — претендент на чемпионство номер один.
"Динамо" и ЦСКА в поисках своей игры, "Краснодар" растерял, но стабилизируется и будет конкурентом. Им тяжело с "Зенитом" по позициям конкурировать, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
По итогам 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом, московское "Динамо", располагающееся на второй строчке, имеет в своем активе столько же очков. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак" с 29 очками.
Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России - они становились чемпионами страны семь раз за последние восемь лет.