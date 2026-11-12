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Бокоев рассказал, как изменился "Акрон" при Благоевиче

Защитник "Акрона" Марат Бокоев рассказал, что изменил в команде Срджан Благоевич.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Бокоева, игроки стали сильнее при Благоевиче и появилась уверенность в себе.

- Не хочу сравнивать Благоевича с Тедеевым. С нынешним тренером хорошо работать. Все ребята стали немного сильнее, появилась уверенность в своих силах, и это видно на тренировках.
Пока у нас нет результата, но я вижу, что команда прогрессирует, - цитирует Бокоева "Советский спорт".

Срджан Благоевич стал главным тренером тольяттинского "Акрона" летом текущего года. Ранее сербский специалист занимал аналогичный пост в "Партизане", "Астане", венгерского "Дебрецене" и ряде других сербских клубов.

После 14 сыгранных туров волжане располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. После международной паузы на матчи сборных тольяттинцы сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом" в рамках 15 тура Российской Премьер-Лиги.

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