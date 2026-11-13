Семак с улыбкой ответил на обвинения в адрес "Зенита" из-за сборной

Фото: ФК "Зенит"

"Ещё ни разу не видел, чтобы главный тренер сборной думал о "Зените" или каком-то другом клубе. Он решает свои задачи. Почему не вызывает тех или иных игроков — это его личное мнение. Что касается состояния игроков, это вызывает улыбку, потому что наш врач работает и в сборной. Он имеет прямой контакт с главным тренером"