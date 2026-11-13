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Семак с улыбкой ответил на обвинения в адрес "Зенита" из-за сборной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что клуб якобы намеренно удерживает футболистов от вызова в сборную России, чтобы упростить подготовку к матчам.
Фото: ФК "Зенит"
Сергей Семак отреагировал на обсуждения вокруг медицинского состояния игроков "Зенита", которых не вызвали в национальную команду. Болельщики предположили, что клуб мог использовать информацию о здоровье футболистов как повод не отпускать их в сборную.

"Ещё ни разу не видел, чтобы главный тренер сборной думал о "Зените" или каком-то другом клубе. Он решает свои задачи. Почему не вызывает тех или иных игроков — это его личное мнение. Что касается состояния игроков, это вызывает улыбку, потому что наш врач работает и в сборной. Он имеет прямой контакт с главным тренером"

Конечно, чем меньше игроков вызывают в сборную, тем лучше для подготовки. Но для имиджа клуба хорошо, когда наши игроки ездят в составы сборных, — сказал Семак.

Таким образом, тренер подчеркнул, что клубный врач напрямую взаимодействует с тренерским штабом сборной, а сам "Зенит" заинтересован в том, чтобы его футболисты получали вызовы в национальные команды.
Источник: "Чемпионат"

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