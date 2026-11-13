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Семак назвал пользу матча "Зенита" с "Трабзонспором" для России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему товарищеская встреча с турецким клубом важна не только для петербуржцев, но и для всего российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"
Сергей Семак перед товарищеским матчем с "Трабзонспором" отметил важность международных встреч для популяризации российского футбола. По словам тренера, трансляции игр "Зенита" за рубежом помогают клубу расширять аудиторию, особенно в период международной изоляции.

"Да, особенно в период изоляции это важно. В Бразилии показывают матчи, отчасти с этим связаны вызовы в сборную Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Надеюсь, до вызова Вендела тоже дойдет. Здорово не только для клуба, но и для российского футбола", — приводит слова Семака корреспондент "Матч ТВ".

Тренер также рассказал, что пауза в чемпионате позволяет дать игровое время футболистам, которые реже появляются на поле, и проверить молодежь. В частности, он упомянул Шилова и Мусаева.

Семак ожидает от встречи с турецкой командой активного футбола и большого интереса со стороны болельщиков. Он также отметил силу "Трабзонспора": по его словам, в составе соперника достаточно квалифицированных игроков, а результаты команды в чемпионате Турции подтверждают ее высокий уровень.

Матч "Зенит" — "Трабзонспор" пройдет в воскресенье на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.

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