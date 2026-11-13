Гурцкая сообщил о предложениях "Галатасарая" и "Фенербахче" по Кисляку

"Точно стал привлекательнее, 100% уже есть запросы, но проблема все равно существует в платеже. По-любому европейские клубы пока с очень большой опаской, потому что они не могут платить, могут на российский рынок смотреть. Поэтому, если мы говорим о реальных трансферах, то это все равно будет Турция"
"Я точно знаю, что на столе уже лежит предложение по Кисляку", — заявил Гурцкая в новом выпуске FONtour.
По словам менеджера, "Бешикташ" был первым, кто обратился по поводу футболиста, однако его стартовое предложение в размере 5+20 млн евро не устроило российскую сторону. Гурцкая считает, что после успешного перехода Алексея Батракова в "Галатасарай" запросы российских клубов по стоимости своих игроков могут вырасти.
Таким образом, Кисляк оказался в центре внимания сразу нескольких ведущих команд Турции. При этом конкретные суммы предложений "Галатасарая" и "Фенербахче" Гурцкая не раскрыл.
Источник: FONtour