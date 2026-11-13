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Гурцкая сообщил о предложениях "Галатасарая" и "Фенербахче" по Кисляку

По словам футбольного менеджера, "Галатасарай" и "Фенербахче" уже сделали предложения по полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, а "Бешикташ" также пытается включиться в борьбу за игрока.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Турецкие топ-клубы проявляют интерес к Матвею Кисляку. Футбольный менеджер Тимур Гурцкая утверждает, что на столе уже лежат предложения от "Галатасарая" и "Фенербахче", а "Бешикташ" продолжает попытки договориться о трансфере полузащитника ЦСКА.

"Точно стал привлекательнее, 100% уже есть запросы, но проблема все равно существует в платеже. По-любому европейские клубы пока с очень большой опаской, потому что они не могут платить, могут на российский рынок смотреть. Поэтому, если мы говорим о реальных трансферах, то это все равно будет Турция"

"Я точно знаю, что на столе уже лежит предложение по Кисляку", — заявил Гурцкая в новом выпуске FONtour.

По словам менеджера, "Бешикташ" был первым, кто обратился по поводу футболиста, однако его стартовое предложение в размере 5+20 млн евро не устроило российскую сторону. Гурцкая считает, что после успешного перехода Алексея Батракова в "Галатасарай" запросы российских клубов по стоимости своих игроков могут вырасти.

Таким образом, Кисляк оказался в центре внимания сразу нескольких ведущих команд Турции. При этом конкретные суммы предложений "Галатасарая" и "Фенербахче" Гурцкая не раскрыл.

Источник: FONtour

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