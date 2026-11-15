Шалимов - о критике Тюкавина в адрес Глушенкова: а он сам как отыграл эти полчаса?

Когда говорит о своем недовольстве Тюкавин, я не понимаю — он сам как отыграл эти полчаса? В том, что в итоге выигрышный матч закончился ничьей, точно только один Глушенков виноват?" - сказал Шалимов.
Максим Глушенков не попал в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Главный тренер Валерий Карпин объяснил это тем, что команда была недовольна настроем и игрой лучшего бомбардира РПЛ в октябрьской встрече с Нигерией, который завершился вничью 3:3.
Также критику в адрес Глушенкова позволили себе публично высказать его партнеры по национальной команде нападающий Константин Тюкавин и защитник Данил Круговой.
Источник: "РБ Спорт"