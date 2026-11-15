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Шалимов - о критике Тюкавина в адрес Глушенкова: а он сам как отыграл эти полчаса?

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на критику нападающего "Зенита" Максима Глушенкова со стороны партнеров по сборной России.
Фото: РФС / Сборная России
"И на пресс-конференции была затронута тема невызова Глушенкова, и после матча в микст-зоне были высказывания. Тут нужно пояснение: в матче с Нигерией на 60-й минуте на поле вышли трое: Глушенков, Тюкавин и Глебов. Счет в итоге из 3:1 превратился в 3:3.

Когда говорит о своем недовольстве Тюкавин, я не понимаю — он сам как отыграл эти полчаса? В том, что в итоге выигрышный матч закончился ничьей, точно только один Глушенков виноват?" - сказал Шалимов.

Максим Глушенков не попал в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Главный тренер Валерий Карпин объяснил это тем, что команда была недовольна настроем и игрой лучшего бомбардира РПЛ в октябрьской встрече с Нигерией, который завершился вничью 3:3.

Также критику в адрес Глушенкова позволили себе публично высказать его партнеры по национальной команде нападающий Константин Тюкавин и защитник Данил Круговой.

Источник: "РБ Спорт"

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