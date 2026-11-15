Шалимов - о критике Тюкавина в адрес Глушенкова: а он сам как отыграл эти полчаса?

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Когда говорит о своем недовольстве Тюкавин, я не понимаю — он сам как отыграл эти полчаса? В том, что в итоге выигрышный матч закончился ничьей, точно только один Глушенков виноват?" - сказал Шалимов.