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"Когда первый раз его увидел, все затряслось". Павлюченко - о встрече с Романцевым

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко рассказал о первой встрече с легендарным тренером красно-белых Олегом Романцевым.
Фото: ФК "Спартак"
"Я до перехода в "Спартак" видел Тарасовку только по телевизору. Для меня было мечтой просто приехать туда, увидеть это поле и вживую поздороваться с Олегом Ивановичем. Суперавторитет!

Когда первый раз его увидел, у меня все затряслось. О футболе вообще перестал думать, стоял с огромными глазами и не знал, что сказать", - сказал Павлюченко.

Роман Павлюченко стал игроком "Спартака" в январе 2003 года, перейдя в московский клуб из волгоградского "Ротора". За красно-белых бывший нападающий провел 189 матчей во всех турнирах, в которых забил 89 голов и отдал 20 результативных передач. В составе столичной команды игрок трижды становился серебряным призером чемпионата России и выигрывал национальный Кубок.

Также за свою профессиональную карьеру Павлюченко защищал цвета лондонского "Тоттенхэма", московского "Локомотива", краснодарской "Кубани", екатеринбургского "Урала" и ряда других клубов.

Источник: ФК "Спартак"

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