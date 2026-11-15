"Когда первый раз его увидел, все затряслось". Павлюченко - о встрече с Романцевым

Когда первый раз его увидел, у меня все затряслось. О футболе вообще перестал думать, стоял с огромными глазами и не знал, что сказать", - сказал Павлюченко.
Роман Павлюченко стал игроком "Спартака" в январе 2003 года, перейдя в московский клуб из волгоградского "Ротора". За красно-белых бывший нападающий провел 189 матчей во всех турнирах, в которых забил 89 голов и отдал 20 результативных передач. В составе столичной команды игрок трижды становился серебряным призером чемпионата России и выигрывал национальный Кубок.
Также за свою профессиональную карьеру Павлюченко защищал цвета лондонского "Тоттенхэма", московского "Локомотива", краснодарской "Кубани", екатеринбургского "Урала" и ряда других клубов.
Источник: ФК "Спартак"