Осинькин высказался о плотности в таблице Первой лиги

Эта плотность должная быть определенным достоинством Первой лиги и сезона-2026/2027", - сказал Осинькин.
На сегодняшний день единоличным лидером турнирной таблицы Первой лиги с большим отрывом является "Нижний Новгород". Нижегородская команда набрала 46 очков в 17 турах и опережает ближайшего преследователя на одиннадцать баллов. На втором месте идет московское "Торпедо", которое сыграло на один матч больше. Топ-3 замыкает екатеринбургский "Урал", в активе которого 34 заработанных очка.
Подопечные Игоря Осинькин набрали на данный момент 32 балла и располагаются на четвертой позиции в общем зачете.
Сегодня, 15 ноября, сочинцы примут у себя дома ярославский "Шинник" в рамках перенесенного 19-го тура чемпионата. Игра пройдет на сочинском стадионе "Фишт", стартовый свисток главного арбитра встречи запланирован на 17:00 по московского времени.
Источник: "Чемпионат"