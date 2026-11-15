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Осинькин высказался о плотности в таблице Первой лиги

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин прокомментировал высокую плотность в верхней части турнирной таблицы ФНЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Вряд ли кто-то ожидал другого с точки зрения плотности таблицы. Такая плотность — это естественное развитие ситуации. Где-то немного неестественный такой мощный набор очков "Нижним Новгородом", но так как это не на протяжении пяти туров, а на протяжении целого круга, значит, это тоже в чем-то закономерно. Остальные команды, включая тех, кто внизу турнирной таблицы, отнимали, отнимают и будут отнимать очки.

Эта плотность должная быть определенным достоинством Первой лиги и сезона-2026/2027", - сказал Осинькин.

На сегодняшний день единоличным лидером турнирной таблицы Первой лиги с большим отрывом является "Нижний Новгород". Нижегородская команда набрала 46 очков в 17 турах и опережает ближайшего преследователя на одиннадцать баллов. На втором месте идет московское "Торпедо", которое сыграло на один матч больше. Топ-3 замыкает екатеринбургский "Урал", в активе которого 34 заработанных очка.

Подопечные Игоря Осинькин набрали на данный момент 32 балла и располагаются на четвертой позиции в общем зачете.

Сегодня, 15 ноября, сочинцы примут у себя дома ярославский "Шинник" в рамках перенесенного 19-го тура чемпионата. Игра пройдет на сочинском стадионе "Фишт", стартовый свисток главного арбитра встречи запланирован на 17:00 по московского времени.

Источник: "Чемпионат"

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