- Наша сборная в матче с Венесуэлой должна извлечь все уроки и недавней игры, и прошлых игр. Хорошо сыграть, забить, порадовать. Думаю, у нашей сборной получится. Венесуэла далеко взлетела и не будет настроена на максимум, все таки товарищеский матч. У нас немного другой состав, который будет заряжен на хорошую игру.
Я ожидаю, что наши поменьше пропустят, совсем не пропустят. Забьют, хорошо сыграют. Думаю, будет 2:0 или 3:0 в пользу России, - цитирует Булыкина Sport24.
Сегодня, 17 ноября, национальная команда России сыграет на "Ozon Арене" в Краснодаре со сборной Венесуэлы. Старт товарищеского матча запланирован на 19:00 по московскому времени. На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда располагается на 49 строчке в этом списке.
Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над сборной Узбекистана - встреча завершилась со счетом 3:2.