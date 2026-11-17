- Вот вы говорите про антропометрию. Мы же помним, что Батраков даже в юношеские сборные не вызывался. И когда в 2023 году надо было переподписывать с ним контракт, важно было добиться, чтобы главный тренер основной команды сказал: "Мы его берём и будем развивать".
Я очень благодарен Михаилу Михайловичу [Галактионову] за это решение, - цитирует Леонченко "Чемпионат".
Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 результативные передачи. Летом этого года полузащитник перешел в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. За стамбульцев россиянин провел 13 матчей и отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.
Также на счету Батракова 16 матчей в составе национальной команды России и 4 забитых мяча. Рыночная стоимость 21-летнего воспитанника "железнодорожников" оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.