- Батраков хорошо играет.
У него топовый уровень, он это показывает во всех играх, в том числе в "Галатасарае".
Приятно смотреть на игру, приятно от того, когда он забивает, - цитирует Файзуллаева ТАСС.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил соглашение до конца июня 2031 года. Россиянин вышел на поле в составе турецкого клуба в 13 матчах во всех турнирах и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
На данный момент "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 28 набранными очками в своем активе.