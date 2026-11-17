"Команда, сформированная в основном из наших отечественных футболистов, была в прошлом сезоне одной из самых ярких атакующих команд РПЛ. Каждый год у нас вырастали лучшие игроки России.
Большое спасибо всем игрокам, которые были с нами все эти годы. Ваш профессионализм, дисциплина, ваша работа были на высочайшем уровне", - сказал Галактионов.
Ранее сегодня, 17 ноября, "Локомотив" официально сообщил о расторжении трудового договора с главным тренером первой команды Михаилом Галактионовым по обоюдному согласию сторон.
Специалист возглавлял "железнодорожников" с ноября 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством красно-зеленые стали бронзовыми призерами РПЛ. Галактионов стал вторым тренером в истории московского клуба, превысившим отметку в 150 матчей.
Источник: "СЭ"