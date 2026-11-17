Шалимов признался, что не понимает причин недовольства футболистов, и заявил, что на месте Глушенкова отреагировал бы на подобные обвинения гораздо жёстче.
"Знаете, чем это должно было закончиться? Дракой", — заявил специалист, предварительно описав, как грубо ответил бы партнёрам по команде.
Особенно Шалимова возмутила позиция Карпина. По его мнению, наставник национальной команды должен был пресечь конфликт, а не позволять футболистам публично предъявлять претензии партнёру.
"Карпин его не вызвал, чтобы поддержать этих ребят, а я бы, наоборот, больше возмутился на тех, кто при главном тренере начинает брехать на Глушенкова", — подчеркнул Шалимов.
Экс-тренер также не согласился с трактовкой слов Глушенкова о возможном невызове в сборную, отметив, что футболист не заявлял об отказе выступать за национальную команду.
"Валерий Георгиевич, получается, занял позицию большинства, а должен был посмотреть со стороны и вообще не выносить это. Нужно было заглушить и сказать больше так не делать", — резюмировал Шалимов.
Источник: "Это футбол, брат!"