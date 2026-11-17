Футболист оформил дубль в товарищеском матче против Венесуэлы, отличившись на 59-й и 75-й минутах. Теперь в активе Миранчука 15 голов за сборную России. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Сычёвым. Рекордсменом национальной команды остаётся Артём Дзюба, забивший 31 мяч.
Миранчук впервые сыграл за сборную России 7 июня 2015 года в товарищеской встрече с Беларусью (4:2). Матч против Венесуэлы стал для 31-летнего полузащитника 58-м в составе национальной команды.
Миранчук вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поднялся на восьмую строчку в списке лучших бомбардиров национальной команды за всю историю.
Фото: Екатерина Мартынова, РФС