Юбилейной для футболиста стала товарищеская встреча с Венесуэлой, состоявшаяся 17 ноября на стадионе "Краснодар". Садулаев оказался 91-м игроком в истории российской сборной, которому удалось провести не менее 20 матчей за команду.
Впервые полузащитник сыграл за сборную России ровно четыре года назад, 17 ноября 2022 года. Тогда национальная команда встретилась с Таджикистаном, а матч завершился нулевой ничьей.
Встреча с Венесуэлой завершилась победой россиян со счётом 2:0 благодаря дублю Алексея Миранчука.
Источник: официальный сайт РФС
Садулаев провёл 20-й матч за сборную России
Полузащитник сборной России Лечи Садулаев достиг отметки в 20 матчей за национальную команду.
Фото: Екатерина Мартынова, РФС