- С нашей хороши была хорошая игра. Соперник дал бой. Во втором тайме мы показали игру еще лучше, чем в первой.
- Не ожидали такого сопротивления?
- Карпин предупреждал, что это не мальчики для битья. Очень хороший соперник. Все понимали, чего ожидать.
- Можешь сравнить соперника с Узбекистаном?
- Узбекистан тоже отличная сборная, участник чемпионата мира. Почему мы пропустили два гола - тяжело сказать. Там голы курьезные, так сказать. Один с углового сами себе забили, второй - в штрафной не разобрались. Две команды очень сильные. Приятно с такими играть.
- Кто посильнее из этих сборных?
- Тяжело сказать. И те, и те пытаются играть в футбол. Обе хороши.
Rusfootball.info
"Карпин предупреждал, что это не мальчики для битья": Пруцев - о Венесуэле
Полузащитник сборной России Данил Пруцев высказался после победы над Венесуэлой.
Фото: Михаил Шапаев, РФС