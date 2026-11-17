"Карпин предупреждал, что это не мальчики для битья": Пруцев - о Венесуэле

Полузащитник сборной России Данил Пруцев высказался после победы над Венесуэлой.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

- С нашей хороши была хорошая игра. Соперник дал бой. Во втором тайме мы показали игру еще лучше, чем в первой.



- Не ожидали такого сопротивления?



- Карпин предупреждал, что это не мальчики для битья. Очень хороший соперник. Все понимали, чего ожидать.



- Можешь сравнить соперника с Узбекистаном?



- Узбекистан тоже отличная сборная, участник чемпионата мира. Почему мы пропустили два гола - тяжело сказать. Там голы курьезные, так сказать. Один с углового сами себе забили, второй - в штрафной не разобрались. Две команды очень сильные. Приятно с такими играть.



- Кто посильнее из этих сборных?



- Тяжело сказать. И те, и те пытаются играть в футбол. Обе хороши.



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