"Не может быть некомфортно играть в сборной". Глебов - после матча с Венесуэлой

Футболист сборной России Кирилл Глебов высказался после победного матча с Венесуэлой (2:0).

Фото: РФС

- Хороший соперник, сильные футболисты, большинство игроков играют в Европе. В первом тайме особо не было у нас моментов, во втором появились и забили.



- Соперник как будто не подходил к вашим воротам. Не кажется, что они мало что показали?



- Да нет. Честно сказать, просто мы провели хороший матч. Делали все так, как планировали. Тоже разбирали соперника и провели хороший матч.



- Как тебе антураж в Краснодаре? Полный стадион.



- Приятно. Добавляет эмоций этот ажиотаж. Приятно, что тебя поддерживают вне зависимости от того, за какую команду ты играешь. Все болеют за красивую игру и за сборную.



- Как тебе ретро-форма?



- Форма классная, мне очень понравилась. Необычно. В первый раз оказался в такой ситуации. Две футболки забрал себе и оставлю на память себе.



- Что скажешь про сегодняшнюю тройку в атаке? Насколько тебе сегодня было комфортно играть?



- Не может быть некомфортно играть в сборной. Здесь футболисты высокого уровня. Леха сегодня забил два. Играть с такими футболистами приятно, с ними можно только прогрессировать.



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