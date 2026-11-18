Сафонов номинирован на приз лучшему голкиперу года - Globe Soccer Awards

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов включен в список номинантов на приз лучшему вратарю 2026 года по версии Globe Soccer Awards.

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Церемония вручения награды состоится 28 декабря. Помимо Сафонова, в список номинантов попали Диогу Кошта, Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма, Жоан Гарсия, Грегор Кобель, Майк Меньян, Эмилиано Мартинес, Давид Райя и Унаи Симон.



В прошлом сезоне за французский "ПСЖ" российский вратарь провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Он стал победителем Лиги чемпионов и Лиги 1. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.



В текущем сезоне Сафонов провел за клуб 16 встреч, в которых суммарно пропустил 17 мячей и отыграл 4 матча на ноль.