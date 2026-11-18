Фото: социальные сети Хуана Маты

"Иногда любить - значит отпустить. Спасибо, футбол", - написал игрок в социальных сетях.

Хуан Мата является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка Англии и Лиги Европы.Последней командой 38-летнего полузащитника являлся "Мельбурн" из Австралии. На счету игрока 25 матчей, 5 голов и 12 результативных передач в прошедшем сезоне.