"Не стоит громко говорить об этой победе. Венесуэла - команда среднего уровня, мы значительно сильнее ее. Лучший ли это матч в году? Спорный момент.
Сборная Венесуэлы - это не тот соперник, на котором можно устроить проверку", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
Во вторник, 17 ноября, в Краснодаре на "Ozon Арене" сборная России принимала национальную команду Венесуэлы. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
На данный момент Россия занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА, Венесуэла - 49-е.