"Первый круг у нас получился очень хорошим. Были матчи, в которых мы не должны были терять очки, тем не менее мы остаемся в борьбе. Мы сконцентрированы на этом сезоне.
Как и в предыдущем, "Зенит", "Краснодар", "Динамо", "Спартак" — все в полном порядке. Но мы знаем, что у нас есть все условия, чтобы побороться за первое место. Также продолжим борьбу в Кубке с прицелом на победу в турнире", - сказал Рейс.
В 14 турах первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 московский ЦСКА одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. "Армейцы" набрали 26 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от первого места на пять баллов.
До ухода на зимнюю паузу в чемпионате красно-синие встретятся на своем поле с грозненским "Ахматом" и петербургским "Зенитом", а также сыграют в гостях против столичной "Родины".
Источник: "СЭ"