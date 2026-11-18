Сборная Южной Кореи может продлить контракт с экс-тренером "Сочи" Морено

Роберт Морено может остаться наставником южнокорейской национальной сборной.

Фото: ФК "Сочи"

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, сборная Южной Кореи хочет продлить контракт с бывшим главным тренером "Сочи" Робертом Морено.



В сентябре 49-летний специалист возглавил южнокорейскую команду, подписав временное соглашение до 27 ноября.



По данным источника, новый контракт с Морено будет рассчитан до Кубка Азии 2027 года.



В шести товарищеских матчах под руководством испанца сборная Южной Кореи одержала три победы, один раз сыграла вничью и дважды потерпела поражения.



Напомним, ранее Морено с декабря 2023 по сентябрь 2025 года был главным тренером "Сочи".