- Я не думаю, что данная идея хороша – она утопичная. Никакого повышения зрелищности не будет, это все чьи-то мечты.
Нужно оставить все как есть. 16 клубов и только. Пользы российскому футболу это не принесет, – сказала Смородская.
Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги предложил расширить чемпионат России до 18 участников. Функционер в ближайшее время пообещал представить подробный план инициативы с расчетами. По информации инсайдера Ивана Карпова, расширение РПЛ может случиться уже в следующем сезоне, если клубы проголосуют "за".