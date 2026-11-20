- Я бы не советовал уезжать зимой. Понимаете, в Европе в зимнее трансферное окно на рынок обычно выходят команды, у которых есть определенные проблемы.
Например, они находятся не на том месте в таблице, на которое рассчитывали, или что-то идет не по плану. Поэтому лучше дождаться лета, - цитирует Слишковича Metaratings.
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и записал в свой актив один забитый мяч и три результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, контракт футболиста с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что интерес к Кисляку проявляют ведущие клубы Турции. Отметим, что на счету полузащитника также 15 матчей в составе сборной России и два забитых мяча.