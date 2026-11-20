- Карпин знает меня с тех пор, когда мне было 16–17 лет. Это мой высший наставник, футбольный отец.
Я всегда могу к нему обратиться с какой-то проблемой, переговорить, и он поможет. Я безмерно благодарен этому человеку за то, что он помог моей карьере, дал багаж знаний и навыков в обороне и атаке. Сейчас пожинаю плоды того, что Георгиевич заложил в меня в 16–17 лет, - приводит слова Ланговича "Чемпионат".
Также Лангович отмечает, что Карпин помогает ему и вне футбола - в частности он рассказал, что Валерий Георгиевич объясняет, как составлять питание и следить за телом. Напомним, что в ноябре сборная России одержала победу над Узбекистаном (3:2) и Венесуэлой (2:0). Лангович дебютировал за национальную команду и вышел на поле в обеих встречах.
В нынешнем сезоне защитник провел за "Ростов" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.