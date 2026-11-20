"Они распродали команду, значит, они должны были закрыть эти позиции. Ты не имеешь права продавать футболиста, если ты не знаешь, кого возьмешь на его место", — заявил Быстров.
Экс-футболист также возмутился тем, что в сложившейся ситуации главным виновником оказался тренер.
"Я вижу здесь полнейший бред. Как обычно, каждый защищает свою задницу", — добавил Быстров.
Напомним, "Локомотив" расторг контракт с Галактионовым по соглашению сторон. После 14 туров железнодорожники набрали 11 очков и занимают 15-е место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Овчинников.
Источник: "Чемпионат"