По словам функционера, расследованием должны заниматься правоохранители с привлечением специалистов по судейству.
"РФС постоянно критикуют, что мы поддерживаем судей, но так делают во всем мире. Когда человек честный и действует в рамках дисциплинарных норм, мы исходим из того, что его нужно поддерживать", — заявил Каманцев.
Напомним, летом 2025 года "Торпедо" исключили из числа участников РПЛ из-за дела о подкупе арбитров. Бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова приговорили к лишению свободы, впоследствии сократив срок до 18 месяцев.
Кроме того, КДК РФС отстранил Скородумова от футбольной деятельности на 10 лет, а совладельца клуба Леонида Соболева — на пять лет.
Источник: "Матч ТВ"