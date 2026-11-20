Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что организация продолжит поддерживать арбитров, которые добросовестно выполняют свои обязанности и соблюдают дисциплинарные нормы.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"РФС постоянно критикуют, что мы поддерживаем судей, но так делают во всем мире. Когда человек честный и действует в рамках дисциплинарных норм, мы исходим из того, что его нужно поддерживать", — заявил Каманцев.