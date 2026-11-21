Игрок "Факела" получил перелом большеберцовой кости и может пропустить остаток сезона

Нападающий "Факела" получил тяжелую травму.

Фото: ФК "Факел"

Нападающий "Факела" Александр Кокшаров получил тяжелую травму – перелом средней трети большеберцовой кости. С высокой долей вероятности он уже не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.



21-летний Кокшаров присоединился к воронежцам минувшим летом, перейдя на правах аренды из "Краснодара". В составе команды форвард провел 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отичился одним забитым мячом, проведя на поле суммарно 649 минут.