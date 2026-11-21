- Даже не понимаю, как такое может быть!? Очень удивительно и странно!
- Что происходит с "Зенитом"?
- Сложно ответить на этот вопрос. Но что-то происходит явно.
- Семак не мог потерять рычаги управления командой?
- Вряд ли. Возможно, что-то внутри клуба, но гадать не хочу.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Смородская: с "Зенитом" что-то явно происходит. Возможно, что-то внутри клуба
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала Rusfootball.info поражение "Зенита" от "Рубина" в матче 15 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"