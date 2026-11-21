Фото: ФК "Зенит"

- Даже не понимаю, как такое может быть!? Очень удивительно и странно!- Сложно ответить на этот вопрос. Но что-то происходит явно.- Вряд ли. Возможно, что-то внутри клуба, но гадать не хочу.